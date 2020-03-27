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Виктор Кудряшов: Осталось достроить самые сложные и финансово емкие объекты

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 марта, в Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В заседании комиссии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, представители надзорных и следственных органов, главы муниципальных образований Самара и Тольятти, представители объединений обманутых дольщиков. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет максимальное внимание работе по решению проблем обманутых дольщиков. В 2019 году заработал полноценный действующий механизм защиты и восстановления прав обманутых дольщиков. За прошедший год в регионе было достроено и введено в эксплуатацию семь объектов. Принято решение не терять темпов и в текущем году. На очереди самые проблемные объекты.

"Если в прошлом году на решение проблем обманутых дольщиков, на все виды субсидий и компенсаций регион направил 499, млн руб., то в текущем году у нас в бюджете на эти цели запланировано 1315 млн руб., и это без учета средств федерального фонда  и муниципалитетов. 580 млн из этой суммы мы отразили в бюджете 12 марта. Осталось достроить самые сложные и финансово емкие объекты", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

По информации министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, комиссия дала министерству 336 поручений по решению проблем дольщиков. Невыполненный поручений нет, 30 из них находятся в работе.
Идет подготовка компенсационных площадок  (Самара, ул. Вольская, Советской Армии и Черемшанская).

Отметим, что регион был включен в число приоритетных по удовлетворению прав обманутых дольщиков за счет средств федерального бюджета. В Самарской области такое решение было принято по ЖСК "Виктория" и "Сентябрь два". Ряду дольщиков будут выплачены денежные компенсации из федерального бюджета. В нашем регионе такая мера будет распространяться на ЖСК "ГК Базис".

Приняты решения и по объектам, которые будут достраиваться за счет средств областного бюджета. Достройка двух проблемных домов  в  Тольятти (ООО "Химтранс" на Южном шоссе и ЖСК "Прилесье" на ул. Баныкина)  будет завершаться на средства областного бюджета. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

По дому РКЦ "Прогресс" на улице Ленинской в Самаре планируется заключение инвестиционного соглашения, на недостроенный объект в Сызрани на улице Энгельса  привлечен  подрядчик-инвестор. Еще 10 объектов планируется  достроить с использованием механизмов "ДОМ-РФ". Условием для этого является признание строительных компаний банкротами. В настоящее время министерством  строительства инициированы необходимые для этого процессы.

Отдельным поручением министерству строительства было оформлено возбуждение уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. По информации Евгения Чудаева, возбуждено пять уголовных дел (СК "Новый город", СК "Новация", ООО "Строй-Ком", СК "На Московском" и ООО "Зеленый квартал", по двум компаниям  — "Солнечная долина" и "СтройКом" — идет сбор материалов.

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