Студентка Самарского университета застряла во Внуково

Студентка Самарского университета 22-летняя Мадина Аширова, являющаяся гражданкой Туркменистана, седьмой день живет в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Из-за отмены международного авиасообщения аэропорт начал работать только на внутренние рейсы. 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранцев в Россию.

Мадина Аширова учится в Самарском университете им. Королева на факультете международных отношений. 14 марта она улетела в Анталию на практику, организованную университетом и туроператором Anex Tour. Почти неделю Мадина и еще несколько студентов провели на карантине. Они должны были остаться в Турции до конца сентября, но 21 марта их отправили обратно в Россию. Мадина планировала прилететь в Москву и вернуться в Самару на поезде. О закрытии въезда для иностранцев в Россию она узнала только во Внуково.

Вернуться в Турцию девушка тоже не смогла, Турция запретила въезд для граждан Туркменистана.

Мадина писала в российский МИД, администрацию президента, консульство Туркменистана в России, но ни от кого не получила ответ. Родители девушки дважды приезжали в МИД в Ашхабаде, им советовали обращаться в консульство в Москве. Все рейсы в Туркменистан отменены, граница закрыта, а для въезда в остальные страны СНГ туркменам нужна виза.

"Пограничники одно и то же повторяют: "Обратитесь в авиакомпанию, они должны вас отправить обратно". Куда обратно? Короче, издеваются как могут. Власти Туркменистана исчезли, вообще на связь не выходят. Нас, туркменов, не так много, например, я здесь одна. Было бы человек 200-300, организовали бы, я думаю [возвращение домой]. Тут никто ничего не знает, все оглохли, не слушают, когда я объясняю свою ситуацию, диктуют свои законы. Этот закон только вышел после моего отъезда, я же не знала, что нас отправят обратно", — рассказала Аширова.

Мадина говорит, что сотрудники авиакомпании Azur, рейсом которой она летела из Анталии, выдают им еду, "каждый день одинаковую", а спать приходится на обычных креслах в зале ожидания. Друзья из разных стран предлагают Мадине прислать деньги, но тратить в этом терминале их не на что — все закрыто.

Мадина не понимает, почему ее не отправляют на карантин, ведь она прилетела из-за рубежа: "Весь мир борется с этой эпидемией, а мы что не люди? Я нахожусь на территории РФ, и для меня закрыты все границы. Россия не должна ли решить это каким-то образом? Я же здесь не мигрант, не беженец".

Студенческая виза Ашировой действительна до конца сентября, обучение она оплатила до конца курса, но в университете ей не смогли помочь и лишь прислали справку с подтверждением, что она студентка.

После возобновления международного сообщения и снятия карантина Мадина настроена уехать из России: "Если меня отпустят, я поеду в Самару. А когда весь этот дурдом закончится, я заберу все вещи и уеду".