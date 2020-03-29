Двух парней задержали во время кражи видеорегистратора из машины

В Самаре полицейские задержали двух молодых людей 18 и 19 лет по подозрению в покушении на кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью полицейским поступило сообщение о том, что у дома на ул. Ивана Булкина подозрительные молодые люди заглядывают в окна припаркованных машин.

На место происшествия выехали сотрудники ППС. Они заметили "десятку", в которой сидели двое парней. Молодые люди вели себя уверенно и заявили, что машина зарегистрирована на одного из них. При этом правоохранители заметили, что дверь машины отогнута, в руках у одного из парней был видеорегистратор. В итоге подозреваемых задержали.

Обойдя квартиры дома, полицейские нашли владельца машины. Мужчина не подозревал о краже.

По версии сотрудников органов внутренних дел, злоумышленники пытались похитить аккумулятор и видеорегистратор.

По данным следователей, подозреваемые нигде не учатся и не работают. Оба были судимы за кражи. Молодые люди дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Старший из парней отправился под стражу, его товарища оставили под подпиской о невыезде.