В Самарской области вновь пройдут дожди

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют дожди и снег.

В понедельник, 30 марта, малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+17 °C.

Во вторник, 31 марта, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C.

В среду, 1 апреля, ночью облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C.