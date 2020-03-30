16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская набережная закрыта до 5 апреля В Самарской области вновь пройдут дожди Пассажиры, прилетевшие 29 марта из Таиланда, прошли усиленный контроль в Курумоче Вторые сутки в Самарской области никто не заразился коронавирусом Студентка Самарского университета застряла во Внуково

Общество

В Самарской области вновь пройдут дожди

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют дожди и снег.

В понедельник, 30 марта, малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+17 °C. 

Во вторник, 31 марта, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +0...+5 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C.

В среду, 1 апреля, ночью облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5