Самарский мошенник продал гражданину Китая 1,5 млн несуществующих медицинских масок

Полиция Кировского района Самары разыскивает некоего гражданина Баталова, пообещавшего продать 1,5 млн медицинских масок заместителю директора екатеринбургской компании "Леспром Европа-Азия" (гражданину КНР) и затем скрылся в неизвестном направлении с деньгами, пишет "Самарское обозрение".

По версии правоохранителей, о сделке Баталов и Ли Хайлун договорились 22 февраля на площадке у дома № 319"б" по пр. Кирова. Гражданин КНР имеет вид на жительство в РФ до сентября 2020 года. Баталова ранее судили за угон, подделку документов и совершение ДТП.

В процессе деловых переговоров Баталов завладел принадлежащими гражданину КНР денежными средствами в сумме 21,84 млн руб. и скрылся. Была это наличность или речь идет об электронных платежах, уточнить не удалось.

Ли Хайлун подождал несколько дней, затем пошел в полицию Кировского района и написал заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В марте 2020 г. дело возбудили. У потерпевшего изъяты товарные и кассовые чеки, копия расписки. Приняты меры к розыску и задержанию Баталова. Если его найдут, ему угрожает до 10 лет колонии.