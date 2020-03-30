16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджера РКЦ "Прогресс" подозревают в злоупотреблении полномочиями почти на 1 млрд рублей Самарский мошенник продал гражданину Китая 1,5 млн несуществующих медицинских масок Владелец самарского магазина обезвредил и задержал грабителя В Самаре задержан глава управления по вопросам миграции Самарскую фирму уличили в сокрытии от налоговой более чем 9,5 млн рублей

Преступления Происшествия

Самарский мошенник продал гражданину Китая 1,5 млн несуществующих медицинских масок

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция Кировского района Самары разыскивает некоего гражданина Баталова, пообещавшего продать 1,5 млн медицинских масок заместителю директора екатеринбургской компании "Леспром Европа-Азия" (гражданину КНР) и затем скрылся в неизвестном направлении с деньгами, пишет "Самарское обозрение".

По версии правоохранителей, о сделке Баталов и Ли Хайлун договорились 22 февраля на площадке у дома № 319"б" по пр. Кирова. Гражданин КНР имеет вид на жительство в РФ до сентября 2020 года. Баталова ранее судили за угон, подделку документов и совершение ДТП.

В процессе деловых переговоров Баталов завладел принадлежащими гражданину КНР денежными средствами в сумме 21,84 млн руб. и скрылся. Была это наличность или речь идет об электронных платежах, уточнить не удалось.

Ли Хайлун подождал несколько дней, затем пошел в полицию Кировского района и написал заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В марте 2020 г. дело возбудили. У потерпевшего изъяты товарные и кассовые чеки, копия расписки. Приняты меры к розыску и задержанию Баталова. Если его найдут, ему угрожает до 10 лет колонии.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5