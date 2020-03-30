Во время нерабочей недели в детсадах Самарской области будут действовать дежурные группы

Во время нерабочей недели, объявленной Указом Президента с 30 марта по 3 апреля 2020 года, в детских садах Самарской области будут действовать дежурные группы.

Работники бесперебойных жизнеобеспечивающих производств, экстренных служб, муниципальные и государственные служащие, которые будут работать в течение этой недели, смогут привести в дежурные группы своих детей.

С пятницы, 27 марта, в детских садах проводился опрос родителей о потребности в таких группах в детей, чьи родители будут обеспечивать жизнедеятельность граждан с тех или иных сферах, поименованных в пункте 2 Указа Президента № 206 от 25 марта 2020 года. Поступило 1087 заявок от родителей. На основании данных опроса сформирован перечень детских садов, в которых будут работать дежурные группы. С понедельника, 30 марта, дошкольников примут 165 групп в 115 детских садах. Больше всего заявок поступило от родителей дошкольников Самары (744 чел.) и Тольятти (193 чел.).

Во время пребывания в дежурных группах детям будет обеспечен присмотр и медицинский контроль.

В министерстве образования и науки Самарской области работает телефон Горячей линии (846)333-64-14, по которому родители смогут узнать всю интересующую их информацию и уточнить, куда обратиться с конкретным вопросом.

Телефоны Горячей линии организованы в каждом территориальном управлении министерства.

На вопросы, касающиеся работы дежурных групп в муниципальных детских садах Самары и Тольятти, ответят специалисты муниципальных органов управления образованием:

Телефоны Горячей линии в Самаре (846)332-32-50 (приемная руководителя департамента образования)

8-917-017-06-19 (заместитель руководителя департамента образования Светлана Александровна Чикановская)

8-917-017-17-19 (руководитель департамента образования Елена Борисовна Чернега)

Телефон Горячей линии в Тольятти (8482)54-48-62