16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью в п. Студеный Овраг 34 человека тушили частный дом В Куйбышевском районе горели два частных дома 15 человек эвакуировали при тушении пожара на ул. Мяги в Самаре В Самаре ночью вспыхнул Toyota Land Cruiser Prado В здании СамГУПС тушили загоревшийся кабинет

Пожары Происшествия

Ночью в п. Студеный Овраг 34 человека тушили частный дом

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 30 марта, в 4:52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 23 на 3-ем проезде 3-ей лини в п. Студеный Овраг Кировского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия в частном доме горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем принимали участие 34 человека, которые, используя пять автоцистерн, ликвидировали пожар в 5:37.

По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5