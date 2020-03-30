Ночью в п. Студеный Овраг 34 человека тушили частный дом

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В понедельник, 30 марта, в 4:52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 23 на 3-ем проезде 3-ей лини в п. Студеный Овраг Кировского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.