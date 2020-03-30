Ночью в п. Студеный Овраг 34 человека тушили частный дом

В понедельник, 30 марта, в 4:52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 23 на 3-ем проезде 3-ей лини в п. Студеный Овраг Кировского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия в частном доме горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем принимали участие 34 человека, которые, используя пять автоцистерн, ликвидировали пожар в 5:37.
По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.