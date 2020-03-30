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Общество

За прошлый год в Самарскую область въехало 176 тыс. иностранцев

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 г. в Самарскую область въехало 176 тыс. иностранцев. С учетом вставших на учет ранее их общее количество в регионе составило 258,4 тысячи. Такие данные содержатся в годовом отчете ГУ МВД по Самарской области.

Наибольшее количество приезжих по-прежнему прибывает из стран СНГ: 31% из Узбекистана, 21% из Таджикистана, 14% из Казахстана, по 5% из Киргизии и Азербайджана, 4% из Армении, 2% из Украины и 1% из Беларуси.

Почти в половине случаев (47%) целью въезда является работа, с частной целью приезжают - 31%, в целях обучения - 7%, с туристической целью - 4%.

Иностранцами и лицами без гражданства в области совершено 670 преступлений (7% от общего числа), в отношении них - 213.

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