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Муниципалитеты Власть и политика

Елена Лапушкина обратилась к самарцам с просьбой не нарушать карантин

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава администрации Самары Елена Лапушкина обратилась к жителям областного центра с просьбой оставаться дома и не нарушать карантин. Мэр особо отметила, что дни, объявленные президентом России нерабочими, — не очередные каникулы, а "вынужденная мера, которая призвана защитить нас всех".

"Я прекрасно понимаю, как хочется в эти теплые весенние дни погулять по нашей любимой набережной или в городских парках, насладиться чудесной погодой. Но я прошу вас не делать этого и с пониманием отнестись к жизненно важным для всех нас ограничениям! Особенно важно сохранять режим самоизоляции людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями", — уточнила Елена Лапушкина.

Глава города попросила граждан максимально ответственно отнестись к рекомендациям медиков: тщательно мыть руки, использовать антисептики. При выходе в магазин или на прогулке с домашними животными соблюдать необходимую дистанцию.

"Чем более ответственно мы отнесемся сейчас ко всем рекомендациям и ограничениям, тем быстрее справимся с этой ситуацией! Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!", — уверена Елена Лапушкина.

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