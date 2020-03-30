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Полицейские нашли пропавшего 84-летнего тольяттинца

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскали пропавшего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 24 марта ушел из дому в Центральном районе 84-летний мужчина, он был дезориентирован и нуждался в медицинской помощи. Пенсионер взял с собой ключи от квартиры и 15 тыс. рублей.

В 5:00 25 марта инспекторы ДПС в Автозаводском районе возле остановки общественного транспорта заметили одинокого пожилого человека. Они поинтересовались, почему он так рано находится один на улице и не нужна ли ему помощь. Вскоре стало понятно, что внешность мужчины схожа с описанием пропавшего.

Сотрудники ДПС доставили пенсионера в отдел полиции и связались с его родственниками.

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