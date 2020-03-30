"Яндекс": жители Самары самоизолировались на 3 балла

"Яндекс" представил исследование по уровню самоизоляции в городах-миллионниках. Индекс рассчитывается от 0 (на улицах много людей) до 5 (все сидят по домам) баллов, при этом, чем он выше, тем лучше.

В Самаре на 28 марта индекс составлял 3,1 пункта. При этом накануне (27 марта) он не превышал 1,5 пункта. В Тольятти, по данным сервиса, индекс чуть выше — 3,2 пункта.

Индекс в Москве составляет – 2,9 пункта, в Казани — 2,8, в Перми – 3,2.

"Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов", — сказано на странице сервиса.

Посмотреть данные можно на странице — https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=47.094101%2C52.702373&z=6.