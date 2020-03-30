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Общество

Упражнения для осанки, список сериалов и диеты: что постят самарцы во время карантина

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 марта по 5 апреля, согласно распоряжению президента РФ, в стране действует карантин из-за коронавируса. Граждан призывают ограничить пребывание на улице и в людных местах. С помощью соцсетей мы попытались узнать, чем заняты самарцы на незапланированной нерабочей неделе.

Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предлагает жителям губернии заняться своим здоровьем, а точнее укрепить его с помощью физических упражнений. На видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram, глава региона подает личный пример, отжавшись 50 раз.

С губернатором солидарны многие самарцы. Они делятся физическими упражнениями, объявляют марафоны диет и правильного питания на карантине.

Другие предпочитают воспользоваться внеплановыми каникулами для наведения порядка в квартире и саморазвития...

...творчества...

...или просмотра интересных сериалов.

Есть и те, кто несмотря на карантин не может усидеть дома в ставшую по-настоящему весенней погоду и отправляется гулять.

А кого-то страшный вирус не удержал от поездки на отдых за границу. Семья с шестью детьми лишь накануне вернулась из отпуска в Тайланде. В соцети они заверили соседей, что ни к чему в подъезде не прикоснулись и ушли на 14-дневный карантин.

 

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