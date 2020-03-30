За год в Самарской области за наркопреступления осужден 1201 человек

В 2019 г. в Самарской области за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, был осужден 1201 человек. Из них 451 человек был приговорен к реальному лишению свободы, 546 - к условным срокам, 83 - к штрафам. В остальных случаях назначалось наказание в виде обязательных или исправительных работ и ограничения свободы.

Такую статистику предоставила прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова.

Всего судами было рассмотрено 1182 уголовных дела этой категории в отношении 1239 лиц (в 2018 г. – 1566 дел в отношении 1623 лиц). В том числе судами было рассмотрено 12 уголовных дел по наркопреступлениям, совершенным в составе организованной группы. По ним осуждено 26 лиц, всем вынесены обвинительные приговоры.

597 представших перед судом предпочли признать вину и миновать этап судебного разбирательства.

31 приговор по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков, был изменен по кассационным представлениям заместителя прокурора области президиумом Самарского областного суда и Верховным Судом РФ. Причинами отмен и изменений судебных решений становились нарушение требований УК РФ при назначении наказания и зачете времени содержания под стражей.