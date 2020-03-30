19 предприятий в регионе будут оштрафованы за работу во время карантина

В понедельник, 30 марта, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. По информации штаба, на 12:00 сегодняшнего дня число подтвержденных случаев COVID-19 в Самарской области не изменилось - их 14.

Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, ведомство проверило 1674 объекта. По результатам проверки выяснилось, что 19 предприятий не приостановили работу, по ним составлены протоколы по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В связи с отсутствием условий для правильного соблюдения карантина два человека помещены в обсерватор. В лаборатории провели дезинфекцию, но исследований не прерывали, провели 192 тестирования. Выдано 1834 больничных листа, из них 995 - в электронном виде.

На заседании штаба было поручено проработать вопрос о функционировании парк-отелей, баз отдыха, турбаз в связи с угрозой коронавируса.

Областному минздраву и Управлению Роспотребнадзора поручено отработать с частными медицинскими организациями возможность проведения тестов на COVID-19 в их лабораториях, а также развертывания госпитальной базы на их площадях.