В Нефтегорске украли автомобиль с помощью эвакуатора

В Нефтегорске правоохранители задержали 37-летнего жителя Оренбургской области по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Lada Priora украли у 47-летнего жителя Нефтегорск, который накануне припарковал ее около дома. Как выяснили полицейские, автомобиль похитили с помощью эвакуатора.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали маршрут эвакуатора. Его водитель подтвердил, что забрал легковушку из Нефтегорска и отвез в сторону Волжского района. Заказчик показывал ему документы на машину, но водитель спецтранспорта не рассматривал их детально.

Подозреваемым оказался безработный 37-летний житель Оренбургской области. Он не отрицал причастность к краже. В отношении него возбудили уголовное дело. Автомобиль нашли в пос. Придорожный Волжского района.