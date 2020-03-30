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Преступления Происшествия

В Нефтегорске украли автомобиль с помощью эвакуатора

НЕФТЕГОРСК. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорске правоохранители задержали 37-летнего жителя Оренбургской области по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Lada Priora украли у 47-летнего жителя Нефтегорск, который накануне припарковал ее около дома. Как выяснили полицейские, автомобиль похитили с помощью эвакуатора.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали маршрут эвакуатора. Его водитель подтвердил, что забрал легковушку из Нефтегорска и отвез в сторону Волжского района. Заказчик показывал ему документы на машину, но водитель спецтранспорта не рассматривал их детально.

Подозреваемым оказался безработный 37-летний житель Оренбургской области. Он не отрицал причастность к краже. В отношении него возбудили уголовное дело. Автомобиль нашли в пос. Придорожный Волжского района.

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