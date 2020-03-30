Администрация Самары: в общественном транспорте стало на треть меньше пассажиров

Пассажиропоток снизился на всем общественном транспорте в Самаре на 30% и имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению, сообщает департамент транспорта администрации Самары.

"О том, что горожане стали более осторожными, более внимательными по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих и конструктивно отреагировали на призыв по возможности оставаться дома, говорят итоги мониторинга за последние дни", — поясняют в администрации.

Также количество пассажиров общественного транспорта сократилось из-за перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, а также благодаря введению ограничений на общественные мероприятия.