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Общество

Администрация Самары: в общественном транспорте стало на треть меньше пассажиров

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пассажиропоток снизился на всем общественном транспорте в Самаре на 30% и имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению, сообщает департамент транспорта администрации Самары.

"О том, что горожане стали более осторожными, более внимательными по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих и конструктивно отреагировали на призыв по возможности оставаться дома, говорят итоги мониторинга за последние дни", — поясняют в администрации.

Также количество пассажиров общественного транспорта сократилось из-за перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, а также благодаря введению ограничений на общественные мероприятия.

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