Губернатор проверил работу самарских ТЦ в начале нерабочей недели из-за коронавируса

В понедельник, 30 марта, в первой день нерабочей недели, которая введена по всей стране по поручению президента РФ Владимира Путина в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как соблюдаются ограничительные меры в организациях региона.

Напомним, по решению губернатора меры, нацеленные на сокращение социальных контактов и предотвращение роста числа заболевших, введены в Самарской области еще в выходные.

С субботы приостановлена работа точек общественного питания, за исключением тех, кто работает на вынос и осуществляет доставку. С воскресенья приостановлена работа бассейнов, фитнес-центров, бань, спортивных объектов. Парки работают исключительно как места для прогулок, аттракционы временно недоступны для посетителей.

Ряд ограничений распространяется и на торговые центры: сейчас здесь могут работать только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости. Магазины одежды и обуви, кинотеатры, фудкорты, игровые зоны временно приостанавливают работу.

Однако именно от сотрудников ТЦ поступает множество обращений на "горячую линию" областного министерства труда, занятости и миграционной политики: самарцы рассказывают, что их принуждают выйти на работу, в противном случае грозят увольнением. Дмитрий Азаров поручил членам правительства взять ситуацию на особый контроль, отрабатывать каждое подобное сообщение с надзорными органами. Лично Дмитрий Азаров проверил, насколько тщательно соблюдаются ограничения в торговом центре на Ново-Садовой.

В двухэтажном здании обычно многолюдно. Напротив - один из главных вузов губернии, вблизи много жилых домов. Здесь есть огромный фудкорт, кинотеатр и сетевые магазины, которые часто посещают студенты и жители микрорайона.

Сейчас в ТЦ работают только отделы, на которые не распространяется указ президента, почти все сотрудники обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Исключение составил салон сотовой связи: сотрудник встретил губернатора без медицинской маски.

Дмитрий Азаров выдал ему из своих запасов, отметив, что в особых эпидемиологических условиях такого быть не должно. "Нарушать не нужно, - обратился глава региона к молодому человеку. - Мы специально не ввели ограничения для салонов связи, чтобы у людей в период самоизоляции был доступ к средствам коммуникации. Не подвергайте своих клиентов и себя опасности".

Дмитрий Азаров поручил министру промышленности и торговли Самарской области Михаилу Жданову поручил выйти на руководство и разобраться в причинах отсутствия средств защиты.

Поднявшись на второй этаж торгового центра, глава региона увидел, что фудкорт опустел окончательно - проход перекрыт сигнальной лентой, присесть за столики нет возможности. Зайти на территорию можно, только чтобы сделать заказ и забрать еду с собой. При этом сотрудники кафе рассказали главе региона: работы меньше не стало, выручка сохранилась на привычном уровне.

По словам курьера Вячеслава Балашова, заказов на доставку еды домой стало вдвое больше. Администратор суши-бара также призналась, что работы меньше не стало, спада доходов не наблюдается. "Это очень важно, что за счет возможности работать в удаленном режиме выручка полностью сохраняется", - отметил Дмитрий Азаров.

Возросла нагрузка и на сотрудников магазина бытовой техники: сейчас он работает как пункт выдачи интернет-заказов. Без покупателей не остался и детский магазин. В разговоре с Дмитрием Азаровым сотрудники пояснили, что возросла продажа товаров первой необходимости: памперсов, салфеток, сосок, смесей для кормления и бутылочек. Люди берут большими партиями, чтобы лишний раз не выходить из дому. Кроме того, самарцы покупают больше игрушек. "Дети сидят дома, их же надо чем-то развлекать", - сказала одна из сотрудниц.