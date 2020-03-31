16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец прописал у себя в квартире 43 мигранта За год в Самарской области за наркопреступления осужден 1201 человек Следствие по делу о гибели ребенка при падении плиты у ДК им. Литвинова близится к завершению Топ-менеджера РКЦ "Прогресс" подозревают в злоупотреблениях на 1 млрд рублей Самарский мошенник продал гражданину Китая 1,5 млн несуществующих медицинских масок

Преступления Происшествия

Тольяттинец прописал у себя в квартире 43 мигранта

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полицейские Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 36-летний житель города, ранее судимый за кражу, незаконно поставил на миграционный учет 43 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома на ул. Ушакова, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил денежное вознаграждение около 6 тыс. рублей. Дознавателем установлено, что злоумышленник предупреждался об ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5