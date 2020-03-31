Тольяттинец прописал у себя в квартире 43 мигранта

Полицейские Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 36-летний житель города, ранее судимый за кражу, незаконно поставил на миграционный учет 43 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома на ул. Ушакова, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил денежное вознаграждение около 6 тыс. рублей. Дознавателем установлено, что злоумышленник предупреждался об ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.