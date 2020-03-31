В Волжском районе поймали браконьеров на мотолодке

В минувшую субботу, 28 марта, на территории охотничьего хозяйства "Пойменное" в Волжском районе охотпользователем задержана мотолодка, в которой находились трое мужчин с охотничьими ружьями, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

Данные граждане осуществляли охоту вне сроков, без разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевки, а также без охотничьих билетов. За допущенные нарушения служащим департамента у мужчин изъяты две единицы охотничьего огнестрельного оружия, а также в отношении фигурантов составлены три протокола за осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков.

Изъятое охотничье огнестрельное оружие передано для хранения в дежурную часть соответствующего территориального отдела внутренних дел.