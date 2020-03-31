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Общество

Больше 40% самарцев продолжают ходить на работу на этой неделе

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди тех, кто будет отдыхать в эти дни, не все получат заработную плату в полном объеме. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 542 жителей Самары.

Несмотря на объявленные выходные, 43% респондентов признались, что на этой неделе они работают в обычном темпе на своих рабочих местах, а 24% трудятся на удаленке. Только 19% самарцев рассказали, что у них в компании эта неделя действительно выходная.

По словам 4%, руководство дало им выбор — работать или нет, и половина решили трудиться. А 10% из всех опрошенных на данный момент являются безработными.

Как же работодатели пообещали оплатить эти дни тем, у кого неделя действительно нерабочая? 43% респондентов отметили, что им обещали выплатить зарплату в полном размере, а 14% ожидают получить меньше, чем обычно. 12% отдыхающих жителей Самары рассказали, что текущая неделя не будет оплачена. А 31% просто не знают, что же решил их работодатель.

76% из числа тех, кто работает в этот период с рабочего места или на удаленке, получат зарплату в обычном размере. 2% рассчитывают получить двойной оклад, а 1% — полуторный. 21% респондентов не в курсе, сколько им заплатят.

При этом 8% из тех опрошенных, у кого на этой неделе каникулы или работа из дома, рассказали, что не планируют вообще выходить на улицу все эти дни. 54% будут выходить только за продуктами и в аптеку, а 35% — по важным делам. 3% намерены посещать все те места, что и обычно.

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