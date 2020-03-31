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На жителя Нефтегорска завели дело за создание притона

НЕФТЕГОРСК. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорске 48-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за организацию наркопритона в своем жилище, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции установили, что в текущем году мужчина неоднократно предоставлял свою жилую площадь на ул. Зеленая наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотиков.

Мужчина пояснил, что за определенное вознаграждение — наркотики, спиртное или сигареты, разрешал молодым людям собираться у него дома для употребления наркотических средств.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России "Нефтегорский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Гид потребителя

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