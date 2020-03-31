В Тольятти при тушении пожара из жилого дома эвакуировано 28 человек

В понедельник, 30 марта, в 22:33 в пожарную охрану Автограда поступило сообщение о возгорании домашних вещей на балконе дома № 84 по ул. 40-летия Победы, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 10 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 18 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 22:51.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, во время тушения из здания было эвакуировано 28 человек. Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.