По пессимистичному сценарию в регионе потребуется 3,2 тыс. коек для больных коронавирусом

По самому пессимистичному сценарию в Самарской области для лечения больных коронавирусом потребуется развернуть 3,2 тыс. коек. Об этом сообщил зампред областного правительства Александр Фетисов, возглавляющий региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"Мы произвели расчет, исходя из пессимистичного сценария, подкрепились мнением специалистов ведущих вузов, федеральных центров — нам нужно развернуть 3,2 тыс. коек. Это самый пессимистичный сценарий. Такая работа сейчас идет. К 3 апреля будет развернуто более 2,5 тыс. коек. Базовым лечебным учреждением станет больница им. Середавина. Решили, что надо делать все централизованно — где есть кадры, где есть техническое оснащение", — рассказал он.

Александр Фетисов напомнил, что региону удалось привлечь 1,2 млрд руб. на оснащение коечного фонда. При этом специфика заболевания требует обеспечения больниц кислородом и в регионе срочно строится кислородная станция.

"Нам надо подойти готовыми с точки зрения медикаментов. Мы посчитали, что на месяц максимальной загрузки нам надо медикаментов на 200 млн рублей. Технически мы в целом подходим в определенной степени готовности. Вместе с тем мы пытаемся где-то что-то закупить. По ИВЛ мы один из самых обеспеченных регионов. Они хоть и в рабочем состоянии, и процентов 20 ИВЛ с определенной биографией. И здесь тоже пытаемся нарастить эту техническую оснащенность", — сообщил вице-председатель правительства.

Напомним, по состоянию на 31 марта в регионе коронавирусом заболели 15 жителей региона. Два из них уже выздоровели.