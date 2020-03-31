Больше половины россиян не имеют финансовых накоплений на случай потери работы

Подавляющее большинство опрошенных россиян (63,6%) заявили об отсутствии у них накоплений. Из тех, у кого есть сбережения, наибольшая доля (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев. "Финансовой подушки" 21,2% респондентов хватит максимум на месяц. Накоплений 15,7% опрошенных хватит на срок от шести месяцев до года. Средств 10,1% — от года до трех лет. Россиян же, у которых есть сбережения, позволяющие прожить от трех до пяти лет всего 3,6% или более пяти лет (4,3%). Таковы результаты опроса страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие"*.

Чаще всего копят деньги молодые люди в возрасте до 23 лет: почти каждый второй (49%) заявил о том, что у него есть сбережения. "У современной молодежи нет желания бесцельно тратить деньги и покупать дорогие вещи. Представители поколения Z, или так называемые зумеры, копят и откладывают деньги, несмотря на то, что большинство из них (более 70%) зарабатывают до 50 тыс. рублей в месяц. При этом накоплений половины опрошенных молодых людей хватит на срок от двух месяцев до полугода. И только 10% отметили, что финансовой подушки им хватит на год", — отмечает директор по маркет-менеджменту, член правления СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

За молодежью идут респонденты в возрасте от 24 до 39 лет (35,3%). Почти 32% респондентов, имеющих накопления, — россияне старше 55 лет.

Большинство респондентов всех возрастных групп хранят свои накопления на банковском рублевом счете. С увеличением возрастной группы возрастает доля тех, кто отдает предпочтение такому способу хранения: 44,6% среди представителей молодежи (18-23 года), 50,4% среди респондентов от 24 до 39 лет, 58,3% среди россиян от 40 до 54 лет и 74,3% среди опрошенных старшего возраста (от 55 лет и старше).

И, напротив, среди тех, кто хранит свои деньги дома в рублях, преобладает молодежь, а люди старшего поколения составляют меньшую часть: 32,3% среди представителей молодежи (18-23 года), 24,8% среди респондентов от 24 до 39 лет, 20,5% среди россиян от 40 до 54 лет и 11,2% среди опрошенных от 55 лет и старше.