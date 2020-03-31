О сроках и порядке возврата регистрационных взносов в связи с отменой Югорского лыжного марафона

Определен порядок возврата стартовых взносов участникам VIII традиционного международного "Югорского лыжного марафона", организаторами которого выступали правительство ХМАО-Югры, федерация лыжных гонок Югры и автономное учреждение "ЮграМегаСпорт" в партнерстве с банком "Открытие".
Регистрационные взносы будут возвращены участникам марафона в течение апреля 2020 года на счета, с которых поступала оплата. Банк "Открытие" со своей стороны приложит все усилия, чтобы помочь организаторам вернуть все сборы максимально быстро и удобно для спортсменов.
Основанием для отмены международного мероприятия стали постановление губернатора Югры № 17 от 06.03.2020 "О дополнительных мерах по снижению рисков и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", а также приказ департамента физической культуры и спорта Югры от 12.03.2020.
"Югорский лыжный марафон" должен был состояться 11 апреля 2020 года в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. Всего на момент отмены марафона на участие в нем было зарегистрировано более 1400 лыжников из трех стран и 32 регионов России.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.