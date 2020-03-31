В Самаре ограничат движение большегрузов

В Самаре на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вводится временное ограничение движения большегрузных транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в весенний период — с 00:00 1 апреля до 23:00 30 апреля в Самаре будет ограничено движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн по ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, ул. Гаражная (пос. Винтай), пр. Кирова, Южному шоссе, ул. Уральская, автомобильной дороге на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжскому шоссе, Новокуйбышевскому шоссе, Аэропортовскому шоссе, Стромиловскому шоссе, ул. Белорусская, по автомобильной дороге от ПГТ завод "Стройкерамика".

В летний период — с 10:00 до 22:00 с 20 мая по 31 августа — будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия по ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 кварталу (пос. Береза), ул. Магистральная, ул. Гаражная (пос. Винтай), пр. Кирова, Южному шоссе, ул. Уральская, автомобильной дороге на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжскому шоссе, Новокуйбышевскому шоссе, Аэропортовскому шоссе, Стромиловскому шоссе, ул. Белорусская, по автомобильной дороге от ПГТ завод "Стройкерамика".

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе, международные;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

В городской администрации отмечают, что вышеуказанные ограничительные меры традиционно вводятся в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог.