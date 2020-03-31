Парень за три дня отдал незнакомке из соцсети почти 20 тыс. рублей

В Безенчукском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, жертвой преступления стал 20-летний парень, который лишился 19,8 тыс. рублей. Молодой человек дал деньги в долг якобы на оплату жилья незнакомке, с которой познакомился в соцсети. На следующий день девушка вновь попросила перевести ей деньги. В итоге за три дня переписки молодой человек перевел 19,8 тыс. рублей. Когда парень заговорил о возврате долга, девушка перестала с ним общаться.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой — 19-летней студентки из Самарской области и задержали ее.

Девушка зарегистрировалась в соцсети под вымышленным именем и чужой фотографией. Как пояснила подозреваемая, она узнала, что у приятеля ее парня есть деньги, и попросила у него в долг, но возвращать ничего не собиралась.