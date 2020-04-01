Банк "Открытие" заработал за январь – февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль банка "Открытие" за первые два месяца 2020 года по РСБУ составила 4,6 млрд рублей. Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 марта составил 13,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) за 2 месяца 2020 года составили 19,1 млрд руб., что на 15% лучше результата за аналогичный период прошлого года (16,5 млрд). Положительное влияние на данный результат оказал в том числе рост чистого комиссионного дохода на 40% (с 3,2 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб.).

За январь – февраль 2020 года активы банка "Открытие" увеличились на 1%. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) вырос на 10 млрд. до 1,4 трлн. рублей. При этом розничный кредитный портфель превысил 400 млрд. рублей. В январе–феврале средства клиентов на счетах и депозитах банка "Открытие" увеличились на 17 млрд (+1%) до 1,8 трлн рублей. Объем вложений в ценные бумаги за период сократился на 94 млрд рублей (12%).