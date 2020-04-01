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Банк "Открытие" повысил ставки по сберегательным продуктам

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" повысил ставки по наиболее популярным вкладам "Надежный Промо", "Надежный", "Открытый" и "Основной доход". Теперь размер максимальной ставки в "Открытии" — 6% годовых по вкладу "Надежный промо"*.

Ставки по продуктам "Надежный", "Открытый" и "Основной доход" увеличены на сроках 181 и 367 дней и составляют максимально 5,8%. Для премиальных клиентов по вкладу "Надежный" на указанных сроках будет действовать дополнительная надбавка к ставке в размере 0,2ПП.

Повышение ставок коснулось не только вкладов, но и накопительных счетов. Ставка по счету "Моя копилка" тоже увеличена до 5,5% годовых для всех категорий клиентов, кроме премиальных. Для них также будет действовать надбавка 0,2ПП, и ставка, таким образом, будет повышена до 5,7% годовых.

*Ставки даны с учетом капитализации процентов

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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