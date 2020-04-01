Банк "Открытие" повысил ставки по сберегательным продуктам

Банк "Открытие" повысил ставки по наиболее популярным вкладам "Надежный Промо", "Надежный", "Открытый" и "Основной доход". Теперь размер максимальной ставки в "Открытии" — 6% годовых по вкладу "Надежный промо"*.

Ставки по продуктам "Надежный", "Открытый" и "Основной доход" увеличены на сроках 181 и 367 дней и составляют максимально 5,8%. Для премиальных клиентов по вкладу "Надежный" на указанных сроках будет действовать дополнительная надбавка к ставке в размере 0,2ПП.

Повышение ставок коснулось не только вкладов, но и накопительных счетов. Ставка по счету "Моя копилка" тоже увеличена до 5,5% годовых для всех категорий клиентов, кроме премиальных. Для них также будет действовать надбавка 0,2ПП, и ставка, таким образом, будет повышена до 5,7% годовых.

*Ставки даны с учетом капитализации процентов