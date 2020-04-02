"ПЭТ-Технолоджи" в Самаре и Тольятти работают в штатном режиме

Все центры "ПЭТ-Технолоджи", занимающиеся диагностикой онкозаболеваний, в том числе центры в Тольятти и Самаре, продолжают работать в штатном режиме. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, посещение врачей, своевременная диагностика и лечение для онкологических больных должны проходить по плану.

Центры полностью готовы к приему пациентов в условиях повышенной эпидемиологической опасности, для этого предприняты все необходимые меры. Специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность и снизить риск заражения до минимума.

Введены специальные меры

Весь медицинский персонал центров регулярно обрабатывает руки антисептиками, пользуется перчатками и масками.

Постоянно проводится санитарная обработка и дезинфекция всех поверхностей в кабинетах врачей, процедурных, зонах ожидания и туалетах, дверные ручки и оборудование также многократно обрабатываются дезинфицирующими средствами.

По учащенному графику проводится очистка и дезинфекция вентиляционной системы и проветривание всех помещений.

На входе в центры проверяют температуру всех пациентов бесконтактными приборами. Если температура тела повышена, приём пациента не проводится, ему вызывают врача на дом.

Ежедневно всем сотрудникам центров производится термометрия, разработан план мероприятий, осуществляемых в случае подозрения на коронавирусную инфекцию.

Центр просит пациентов с пониманием отнестись к просьбе ограничить количество сопровождающих лиц. Это делается для максимального сокращения числа посетителей, одновременно находящихся на территории центра, что является мерой необходимой профилактики инфекции.

Специалисты центра просят соблюдать меры предосторожности и прислушиваться к собственному организму — если у вас появились симптомы ОРВИ или простуды, пожалуйста, оставайтесь дома и вызывайте врача.

Центр "ПЭТ-Технолоджи" в Тольятти:

Адрес: бульвар Здоровья, 25 стр. 13

Часы работы: пн.-суб. — c 8 до 17 ч., вс. — выходной день

Центр "ПЭТ-Технолоджи" в Самаре:

Адрес: 8-я просека, 48

Часы работы: пн.-птн. — с 9 до 18 ч., сб., вс. — выходные дни

Узнать более подробную информацию о центрах и записаться на ПЭТ/КТ исследование можно:

на сайте www.pet-net.ru

по телефонам: 8 800 707 03 00 (запись по ОМС), +7 (495) 988-47-99 (платные услуги

по электронной почте pet@pet-net.ru

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

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