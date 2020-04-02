16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ПЭТ-Технолоджи" в Самаре и Тольятти работают в штатном режиме За сутки полицейские нашли в Самарской области 45 нарушителей режима самоизоляции В регионе ждут анализов 22 человек, госпитализированных с подозрением на коронавирус Состояние одного из больных коронавирусом в Самарской области остается тяжелым Поликлиники региона получили более 100 автомобилей для работы в усиленном режиме

Здравоохранение Общество

"ПЭТ-Технолоджи" в Самаре и Тольятти работают в штатном режиме

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Все центры "ПЭТ-Технолоджи", занимающиеся диагностикой онкозаболеваний, в том числе центры в Тольятти и Самаре, продолжают работать в штатном режиме. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, посещение врачей, своевременная диагностика и лечение для онкологических больных должны проходить по плану.

Фото: предоставлено ООО "ПЭТ-Технолоджи"

Центры полностью готовы к приему пациентов в условиях повышенной эпидемиологической опасности, для этого предприняты все необходимые меры. Специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность и снизить риск заражения до минимума.

Введены специальные меры

Весь медицинский персонал центров регулярно обрабатывает руки антисептиками, пользуется перчатками и масками.

Постоянно проводится санитарная обработка и дезинфекция всех поверхностей в кабинетах врачей, процедурных, зонах ожидания и туалетах, дверные ручки и оборудование также многократно обрабатываются дезинфицирующими средствами.

По учащенному графику проводится очистка и дезинфекция вентиляционной системы и проветривание всех помещений.

На входе в центры проверяют температуру всех пациентов бесконтактными приборами. Если температура тела повышена, приём пациента не проводится, ему вызывают врача на дом.

Ежедневно всем сотрудникам центров производится термометрия, разработан план мероприятий, осуществляемых в случае подозрения на коронавирусную инфекцию.

Центр просит пациентов с пониманием отнестись к просьбе ограничить количество сопровождающих лиц. Это делается для максимального сокращения числа посетителей, одновременно находящихся на территории центра, что является мерой необходимой профилактики инфекции.

Специалисты центра просят соблюдать меры предосторожности и прислушиваться к собственному организму — если у вас появились симптомы ОРВИ или простуды, пожалуйста, оставайтесь дома и вызывайте врача.

Центр "ПЭТ-Технолоджи" в Тольятти:

Адрес: бульвар Здоровья, 25 стр. 13

Часы работы: пн.-суб. — c 8 до 17 ч., вс. — выходной день

Центр "ПЭТ-Технолоджи" в Самаре:

Адрес: 8-я просека, 48

Часы работы: пн.-птн. — с 9 до 18 ч., сб., вс. — выходные дни

Узнать более подробную информацию о центрах и записаться на ПЭТ/КТ исследование можно:

  • на сайте www.pet-net.ru
  • по телефонам: 8 800 707 03 00 (запись по ОМС), +7 (495) 988-47-99 (платные услуги
  • по электронной почте pet@pet-net.ru

 

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3