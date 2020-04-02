16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Карта с кешбэком: как получить максимум бонусов? Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске Юрий Багателия признан банкротом из-за долга перед "Фиа-Банком" в 957 млн рублей Пристрой к ЦУМу "Самара" пустят с молотка

Банки Финансы

ПСБ продлевает обслуживание карт с истекшим в марте сроком действия

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ сохраняет возможность полноценного использования кредитных и дебетовых карт с истекшим в марте сроком действия для клиентов, которые из-за введения режима самоизоляции не успели получить перевыпущенную на новый срок карту.

Карты ПСБ всех платёжных систем, срок действия которых закончился в марте 2020 года, будут приниматься банкоматами ПСБ и сторонних банков минимум до конца апреля. Операции по таким картам будут возможны в онлайн-магазинах и в POS-терминалах в случае отсутствия дополнительных ограничений по проверке срока действия карты на стороне банка-эквайера. Карты, повязанные к Samsung Pау, Apple Pay и другим мобильным кошелькам также будут работать. Карту с истекшим сроком действия можно пополнять, зачисление средств на нее будет произведено в течение суток.

Принятые меры позволят нашим клиентам продолжить пользоваться картами банка. Все перевыпущенные карты можно будет забрать в офисах банка после окончания режима самоизоляции.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3