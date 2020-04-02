Сызранец решил отомстить непрошеному гостю и обвинил его в краже

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по ч. 1 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении преступления"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, житель Сызрани сообщил о краже 8 тыс. руб. из его частного дома. По мнению заявителя, деньги украл его знакомый.

Но полицейские не нашли подтверждения этому обвинению. По их данным, обратившийся к правоохранителям сызранец ранее устроил застолье в своем частном доме. Уже после окончания вечеринки, когда хозяина не было дома, один из гостей, разбив окно, проник в здание.

По мнению правоохранителей, владелец дома решил отомстить знакомому, обвинив того в краже.

По факту незаконного проникновения в чужое жилище полицейские ведут проверку.