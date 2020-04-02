Альфа-Банк дает предпринимателям финансовую защиту при заключении удаленных сделок

Альфа-Банк снизил стоимость сервиса для малого бизнеса "Безопасная сделка", который дает финансовую защиту при работе с контрагентами. Теперь она составит всего 0,95% от объема сделки. Эти расходы может взять на себя либо одна из сторон сделки, либо оба участника, они необременительны даже для микропредприятий.

"Безопасная сделка" — это онлайн-решение, позволяющее заключать сделки 24/7 без обращения в банк или к юристу, со 100-процентной гарантией исполнения обязательств сторонами.

"В условиях карантина "Безопасная сделка" позволит предпринимателям сохранить непрерывность бизнес-процессов, а значит — удержать своих клиентов. Одновременно это и защита от несоблюдения обязательств. Сегодня каждый предприниматель в стране адаптируется к новой реальности: кто-то меняет поставщиков, кто-то ищет новые ниши. При этом решающую роль играет преимущество в скорости. Альфа-Банк предлагает решение "здесь и сейчас" — полностью защищенные сделки в онлайне, даже при работе с незнакомыми партнерами", — прокомментировал руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

Для того чтобы воспользоваться сервисом "Безопасная сделка", одному из участников сделки необходимо через интернет-банк или сайт Альфа-Банка авторизоваться на сайте alfabank-sdelka.ru, указать в личном кабинете информацию о сделке и ее участниках. Затем покупатель переводит средства на счет SafeCrow, а продавец — доставляет заказ покупателю. После того как покупатель подтвердит в личном кабинете получение товара, средства перечисляются продавцу. А при неисполнении обязательств они гарантированно возвращаются покупателю.