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Банк "Открытие" отменяет комиссии для предпринимателей за выдачу денег в кассе для выплаты зарплаты

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со 2 апреля банк "Открытие" отменяет комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплат заработной платы для действующих и потенциальных клиентов малого и среднего бизнеса из всех сегментов. Также "Открытие" отменяет плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО). Это уже третий пакет мер поддержки, который реализует банк для малого и среднего бизнеса.

Банк "Открытие" отменяет абонентскую плату на основных пакетах услуг - "Быстрый рост" и "Свой бизнес"; комиссии за ведение счета по стандартным тарифам, за безналичные поступления на расчетные счета на пакетах услуг "Первый шаг" и "Быстрый рост" и платежи в интернет-банке сверх лимита на пакетах услуг "Первый шаг", "Быстрый рост" и "Свой бизнес".

Предложение действует в течение трех месяцев и распространяется на всех новых клиентов - предпринимателей, а также на действующих клиентов банка из наиболее чувствительных к кризису отраслей. К ним относятся кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства. С подробной информацией о предложении можно ознакомиться здесь.

Надия Черкасова, заместитель президента - председателя правления банка "Открытие": "Наша задача как надежного банка-партнера - обеспечить реальную поддержку и фактически отменить на три месяца значительную часть расходов наших клиентов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием. Уменьшив расходы предпринимателей и в то же время обеспечив их качественным банковским сервисом, мы помогаем преодолеть непростую ситуацию. Банк реализует меры поддержки для всех сегментов малого и среднего бизнеса, для действующих и новых клиентов "Открытия".

Это третий масштабный пакет мер поддержки, реализуемый банком "Открытие" для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. В рамках первого пакета с 25 марта банк начал принимать заявления на трехмесячные кредитные каникулы. Предложение предусматривает отсрочку по основному долгу и процентам сразу после обращения клиента без проведения финансового анализа его деятельности. Вторым пакетом 31 марта "Открытие" совместно с Wildberries запустил сервис экспресс-кредитования поставщиков онлайн-ритейлера на специальных условиях. Банк предоставил предпринимателям кредит с процентной ставкой от 9,5%. Его можно получить под залог товара в обороте, находящегося на складах Wildberries.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидерские позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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