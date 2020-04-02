Областное правительство: Как посещать пожилых родственников в период самоизоляции

Правительство Самарской области разъясняет порядок посещения пожилых родственников для приобретения продуктов питания, предметов первой необходимости и осуществления ухода за ними в связи с принятием постановления губернатора Самарской области от 30.03.2020 №64.

Граждане обязаны в период самоизоляции не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, в том числе необходимости посещения родственников.

При этом посещение родственников возможно при условии, что они в силу возраста или состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно приобрести товары первой необходимости, продукты питания, лекарственные средства, медицинские изделия, а также нуждаются в постороннем уходе. А целью посещения является доставка указанных товаров или осуществление ухода.

Для такого посещения постановлением не предусмотрен никакой специальный порядок подтверждения данных обстоятельств. Если такого гражданина остановит сотрудник полиции, он просто должен сообщить ему цель своего визита к родственнику (приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, осуществление ухода), назвать его домашний адрес, фамилию, имя и отчество, дату рождения, по его требованию показать закупленные товары.

При этом рекомендуется минимизировать данные поездки и по возможности совершать их на личном транспорте или такси, соблюдая социальное дистанцирование, а также заказывать продукты или предметы первой необходимости онлайн.

Кроме того, можно воспользоваться помощью волонтеров по доставке указанных товаров, связавшись с ними по телефонам: федеральная горячая линия 8 800 200 34 11; региональная горячая линия 8 800 505 78 63; город Самара 8 846 998 67 07.