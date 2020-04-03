В Сергиевском районе бывшая служащая банка, похитившая деньги у вкладчика, получила срок

Из материалов уголовного дела следует, что, 37-летняя жительница Сергиевского района, являясь старшим менеджером по обслуживанию в одном из кредитных учреждений, имела право выдавать и принимать денежные средства от клиентов.

В апреле 2019 г. к ней обратился 80-летний житель села Красносельское, попросив снять 50 тыс. руб. с принадлежащего ему лицевого счета сберегательной книжки.

Специалист, имея доступ в специальную программу, а также сведения по лицевому счету, проделала определенные операции. В результате своих действий женщина закрыла счет, сняв с него более 125 тыс. руб., передала клиенту затребованную сумму и открыла на его имя другой счет, зачислив на него только 50 тысяч рублей, а остальную часть вклада оставила себе. При этом пояснила пенсионеру, что на его новом вкладе находится 75 тысяч рублей.

Своими действиями злоумышленница причинила потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 25 тыс. рублей. Похищенные денежные средства она потратила на собственные нужды.

Благодаря слаженной работе сотрудников следствия и сотрудников ГЭБиПК ОМВД России по Сергиевскому району, удалось установить и собрать в достаточном объеме доказательную базу для привлечения женщины к уголовной ответственности. Принятые следователем меры позволили возместить потерпевшему ущерб в полном объеме.

Суд признал жительницу Сергиевского района виновной в совершении преступления и приговорил ее к лишению свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком в полгода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.