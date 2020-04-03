"РКС-Самара" работает в круглосуточном усиленном режиме

"РКС-Самара" — предприятие жизнеобеспечения, поэтому здесь принимаются все необходимые меры безопасности. Мощные насосы поднимают воду из Волги на очистных сооружениях насосно-фильтровальных станций, затем ее очищают и готовят к поставке в город и по трубам доставляют жителям Самары. После использования сточная вода собирается, доставляется на очистные канализационные сооружения, где сотрудники обеспечивают ее механическую, биологическую, химическую очистку и обеззараживание перед возвратом в Волгу.

Процесс не прерывается ни на минуту. Сотрудники "РКС-Самара" работают, чтобы в любых ситуациях у горожан была питьевая вода, чтобы стоки свободно уходили и тщательно очищались. В период карантина значительно усилен контроль качества воды и стоков. В день лаборатории предприятия делают более 1000 анализов. Их количество в последние недели значительно увеличилось: по химическим показателям — на 30%, по микробиологическим — на 50%.

При водоподготовке используются сертифицированные хлорсодержащие реагенты для питьевой воды: хлор и гипохлорит натрия. Это единственный надёжный способ обеззаразить воду и обеспечить пролонгированный обеззараживающий эффект, то есть защитить её от вторичного возможного загрязнения на период транспортирования. Хлор летучий и легко удаляется, если набранную из крана воду 10–15 минут подержать в открытой ёмкости.

Для сотрудников, которые связаны с водоподготовкой и очисткой стоков, а также для ремонтных бригад закуплены и используются бесконтактные термометры, индивидуальные дезинфекторы для рук, респираторы и марлевые повязки, в бытовых помещениях установлены мобильные устройства по обеззараживанию воздуха. Сотрудники "РКС-Самара" проходят процедуру специального режима допуска к работе.

Вся техника обрабатывается обеззараживающими веществами. Если вы увидите машины "РКС-Самара" на улицах города, будьте спокойны — они обработаны дезинфицирующими средствами.

"РКС-Самара" передали 4 своих машины в медицинские подразделения города. Они развозят врачей по больным, которые нуждаются в помощи, но не могут самостоятельно прийти в поликлинику.