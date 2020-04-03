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Образование Общество

Детские сады региона продолжат работать в формате дежурных групп

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С понедельника, 6 апреля, детские сады Самарской области продолжат работать в формате дежурных групп. Об этом в ходе прямой видеотрансляции заявил министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Как уточнил глава ведомства, родители, продолжающие работу в карантин, смогут отвести своих детей в дежурные группы тех детских садов, которые они обычно посещали.

Напомним, в формате дежурных групп детсады губернии работают с 30 марта. Посещать эти группы могут дети работников бесперебойных жизнеобеспечивающих производств, экстренных служб, муниципальные и государственные служащие. Накануне президент Владимир Путин в своем обращении к нации заявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля.

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