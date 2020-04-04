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Преступления Происшествия

Житель Чапаевска задержан с крупной партией наркотика

ЧАПАЕВСК. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Чапаевска задержали в гаражном массиве в районе ул. Строительной 38-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в одежде мужчины был обнаружен и изъят пакет, в котором содержалось 11 свертков с веществом бежевого цвета.

Согласно экспертизе, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое вещество является наркотическим средством, общей массой 4,35 грамм, что относится к особо крупному размеру.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере", сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

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