Житель Чапаевска задержан с крупной партией наркотика

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Полицейские Чапаевска задержали в гаражном массиве в районе ул. Строительной 38-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в одежде мужчины был обнаружен и изъят пакет, в котором содержалось 11 свертков с веществом бежевого цвета.