Житель Чапаевска задержан с крупной партией наркотика

Полицейские Чапаевска задержали в гаражном массиве в районе ул. Строительной 38-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в одежде мужчины был обнаружен и изъят пакет, в котором содержалось 11 свертков с веществом бежевого цвета.
Согласно экспертизе, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое вещество является наркотическим средством, общей массой 4,35 грамм, что относится к особо крупному размеру.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере", сообщает ГУ МВД по Самарской области.