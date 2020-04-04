В Самаре с понедельника возобновят работу муниципальные бани

В субботу, 4 апреля, глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление, согласно которому с 6 апреля возобновят работу муниципальные бани.

Работать будут бани, за исключением парильных: баня № 2 (ул. Самарская, д. 140); баня на Симферопольской (ул. Симферопольская, д. 23); баня на Советской Армии (ул. Советской Армии, д. 291).

Нормативный документ не распространяется на коммерческие организации, оказывающие услуги по помыву граждан. Они по-прежнему приостановили свою работу.

Напомним, что с 4 апреля по 30 апреля в регионе будет работать ряд организаций.