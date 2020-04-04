16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре с понедельника возобновят работу муниципальные бани Опубликовано расписание работы службы занятости населения Самарской области Самарское метро с 6 апреля будет работать в обычном режиме В Самаре выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом В Самарской области нет новых случаев заражения коронавирусом

Общество

В Самаре с понедельника возобновят работу муниципальные бани

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 4 апреля, глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление, согласно которому с 6 апреля возобновят работу муниципальные бани.

Работать будут бани, за исключением парильных: баня № 2 (ул. Самарская, д. 140); баня на Симферопольской (ул. Симферопольская, д. 23); баня на Советской Армии (ул. Советской Армии, д. 291).

Нормативный документ не распространяется на коммерческие организации, оказывающие услуги по помыву граждан. Они по-прежнему приостановили свою работу.

Напомним, что с 4 апреля по 30 апреля в регионе будет работать ряд организаций.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Как выглядит город на карантине

Как выглядит город на карантине

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3