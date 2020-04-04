Самарская организация оштрафована на 1 млн руб. за взятку

ООО "Веста" оплатила штраф в 1 млн руб. за совершение коррупционного правонарушения, сообщает прокуратура Самарской области.

Установлено, что в июне 2019 г. директор компании передал сотруднику полиции в качестве взятки 200 тыс. руб. за прекращение проверочных мероприятий в отношении коммерческой организации по факту реализации алкогольной продукции с нарушением требований законодательства. Сотрудник полиции отказался от получения денежного вознаграждения.

Прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача от имени и в интересах юридического лица денег за совершение должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением).

Мировой судья признал ООО "Веста" виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. В настоящее время штраф оплачен.