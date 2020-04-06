ПСБ возмещает комиссию предпринимателям за ведение РКО в марте

ПСБ продолжает реализовывать меры поддержки для МСБ. В числе новых инициатив, принятых в банке, — возмещение комиссии за ведение расчетного счета в марте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. Возврат денежных средств будет осуществлен в течение апреля.

Ранее ПСБ в целях поддержки представителей малого и среднего бизнеса отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу при снижении оборотов компании и комиссию за ведение расчетного счета с 1 апреля по 31 мая.

"Мы считаем, что поддержка очень важна для бизнеса, который сейчас практически не получает доходов, при этом несёт обязательные расходы, в т. ч. на выплату зарплаты сотрудникам, –– отмечает Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ, –– отмена регулярных платежей — это снижение нагрузки на бизнес, которая сейчас необходима нашим клиентам".

Кроме того, ПСБ участвует в программе по кредитованию под 0% бизнеса и индивидуальных предпринимателей для выплаты зарплат. Для клиентов малого бизнеса по кредитным продуктам "Без Бумаг" и "Кредит Онлайн" в апреле станет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита без посещения офиса банка.

Подробные условия о поддержке клиентов банка среднего и малого бизнеса в связи с текущей ситуацией можно узнать на сайте.