Подозреваемого в закупках некачественного мяса для детских учреждений оставили под стражей

В понедельник, 6 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление суда Центрального района Тольятти от 12 марта, продлившего на два месяца, до 17 мая, срок содержания под стражей Алексею Флегентову, подозреваемому в причастности к закупкам некачественного мяса для детских учреждений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело возбудили в декабре 2019 г. по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей"). В связи с этим задержали Алексей Флегентова, якобы имеющего отношение к компаниям "Мясная провинция" и "Мясной провиант".

По данным следственного комитета, некачественное мясо предприниматель поставлял в школьные и дошкольные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти.

26 декабря суд Центрального района Тольятти удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого на два месяца. 14 февраля срок стражи ему продлили до 17 марта. И 12 марта суд Центрального района Тольятти удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания Флегентова под стражей до 17 мая. Это постановление было обжаловано. 6 апреля Самарский областной суд оставил его без изменения, а жалобу без удовлетворения.