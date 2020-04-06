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Общество

В Испании скончался бывший совладелец СМАРТСа

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 апреля, на 81-м году жизни скончался экс-совладелец сотового оператора "СМАРТС" Борис Скворцов. Эту информацию подтвердил порталу "Волга Ньюс" его бывший партнер по бизнесу Геннадий Кирюшин, председатель совета директоров АО "СМАРТС".

Бизнесмен умер в Испании, куда, по информации портала, "перебирался на зиму". Причиной смерти, по данным источников, могли стать проблемы с сердцем.

В СМАРТС Скворцов пришел в 2011 г. на пост директора по стратегическому развитию. До этого он возглавлял ОАО "Связьинформ". С апреля 2003 г. он занял пост заместителя генерального директора ЗАО "СМАРТС". В начале 2012 г. он покинул компанию. Как сообщали СМИ, он также продал долю в 15% СМАРТСе, за которую выручил до $50 млн.

По данным ИАС Seldon.Basis, Борис Скворцов являлся совладельцем самарского ООО "КИТ", учрежденного в 2019 г., где ему принадлежало 45.66%. Еще 38,53% в компании с уставным капиталом в 19 млн руб. принадлежит его сыну Дмитрию, а оставшиеся 15,81% - давнему бизнес-партнеру Юрию Масленникову. "КИТ" специализируется на управлении недвижимостью.

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