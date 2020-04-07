16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Пестравки стал фигурантом уголовного дела за хранение наркотиков Подозреваемого в закупках некачественного мяса для детских учреждений оставили под стражей Грабители были задержаны в самарском кафе после совершенного преступления Самарская организация оштрафована на 1 млн руб. за взятку Житель Чапаевска задержан с крупной партией наркотика

Преступления Происшествия

Житель Пестравки стал фигурантом уголовного дела за хранение наркотиков

ПЕСТРАВКА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе осмотра гаража, принадлежащего 49-летнему мужчине, в присутствии понятых, полицейские Пестравского района обнаружили стеклянную банку, с находящимся внутри веществом растительного происхождения и пластиковую бутылку, наполненную жидкостью.

Экспертиза установила, что изъятым является 16,02 гр марихуаны и 0,19 гр наркотика синтетического происхождения.

Задержанный пояснил стражам порядка, что он хранил наркотические средства без цели сбыта. Данная версия в настоящий момент тщательно проверяется полицейскими. По данным полиции подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время отделом дознания Отделения МВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба облГлавка. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3