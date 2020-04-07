Житель Пестравки стал фигурантом уголовного дела за хранение наркотиков

В ходе осмотра гаража, принадлежащего 49-летнему мужчине, в присутствии понятых, полицейские Пестравского района обнаружили стеклянную банку, с находящимся внутри веществом растительного происхождения и пластиковую бутылку, наполненную жидкостью.

Экспертиза установила, что изъятым является 16,02 гр марихуаны и 0,19 гр наркотика синтетического происхождения.

Задержанный пояснил стражам порядка, что он хранил наркотические средства без цели сбыта. Данная версия в настоящий момент тщательно проверяется полицейскими. По данным полиции подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время отделом дознания Отделения МВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба облГлавка.