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Преступления Происшествия

В Сызрани мигрант украл микроволновку с ж/д переезда

СЫЗРАНЬ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани возбудили уголовное дело о краже (п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ) в отношении 29-летнего иностранца, уже находившегося в международном розыске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Недавно дежурная железнодорожного переезда станции Сызрань-1 сообщила, что в помещении переезда разбито стекло и пропала микроволновка.

На месте преступления правоохранители обнаружили следы обуви и пальцев рук подозреваемого, которые помогли установить его личность. Предполагаемого воришку задержали на железнодорожном вокзале. Мужчина рассказал, что похищенную микроволновку он успел продать за тысячу рублей, а деньги потратил.

Задержанного заключили под стражу. Теперь полицейские выясняют, причастен ли арестованный к аналогичным преступлениям.

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