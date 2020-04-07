В Сызрани мигрант украл микроволновку с ж/д переезда

В Сызрани возбудили уголовное дело о краже (п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ) в отношении 29-летнего иностранца, уже находившегося в международном розыске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Недавно дежурная железнодорожного переезда станции Сызрань-1 сообщила, что в помещении переезда разбито стекло и пропала микроволновка.

На месте преступления правоохранители обнаружили следы обуви и пальцев рук подозреваемого, которые помогли установить его личность. Предполагаемого воришку задержали на железнодорожном вокзале. Мужчина рассказал, что похищенную микроволновку он успел продать за тысячу рублей, а деньги потратил.

Задержанного заключили под стражу. Теперь полицейские выясняют, причастен ли арестованный к аналогичным преступлениям.