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Преступления Происшествия

Новые знакомые избили самарца и отобрали у него деньги

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К сотрудникам ППС обратился избитый мужчина. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали медиков. По словам пострадавшего, 34-летний самарец выпивал в компании случайных знакомых.

Он познакомился с тремя молодыми людьми в торговой точке. Потом мужчины решили отправиться в частный дом новых знакомых, где произошла ссора. Злоумышленники избили пострадавшего, отобрали у него серебряную цепочку, 5 тыс. руб. и выпроводили из дома.

Потерпевший вспомнил лишь имена обидчиков и примерное расположение дома. Сотрудники уголовного розыска установили точный адрес дома и личности подозреваемых.

Позже трех мужчин задержали. Сейчас они заключены под стражу. Правоохранители разыскивают похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

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