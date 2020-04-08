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В Самарской области подтвердился очередной случай инфицирования коронавирусом За сутки в регионе с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 720 человек Коронавирус в Самарской области: самое важное на 8 апреля Количество сомнительных тестов на коронавирус в регионе сократилось до 11 В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Здравоохранение Общество

В Самарской области подтвердился очередной случай инфицирования коронавирусом

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 апреля, в Самарской области зарегистрирован один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Таким образом в регионе на сегодняшний день зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19. Девять пациентов выздоровели и выписаны, восемь — на лечении.

Фото: http://minzdrav.samregion.ru

По данным регионального оперативного штаба, новый заболевший - тольяттинец.

Отметим, что новые случаи заражения коронавирусом не регистрировались в регионе со 2 апреля.

Напомним, ранее оперативный штаб сообщал, что новых случаев инфицирования нет, однако специалисты проверяют 10 сомнительных тестов на COVID-19. С медицинского наблюдения по коронавирусу в Самарской области за минувшие сутки снято 720 человек.

Всего в России на 8 апреля зарегистрировано 8672 заболевших. За последние сутки коронавирус подтвердился у 1175 жителей страны.

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