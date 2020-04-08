За сутки в регионе с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 720 человек

Ну утро среды, 8 апреля, с медицинского наблюдения по коронавирусу в Самарской области снято 720 человек, сообщает оперативный штаб. Новых подтвержденных случаев COVID-19 нет. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 17 случаев заражения новым коронавирусом, 9 пациентов выздоровели и выписаны, восемь — на лечении.
За истекшие сутки в губернии проведено 662 исследования на COVID-19. Сомнительных результатов с учетом ранее проведенных тестов — 10.
Режим самоизоляции продолжает действовать, однако за минувшие сутки было выявлено 37 нарушителей карантина.