За сутки в регионе с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 720 человек

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Ну утро среды, 8 апреля, с медицинского наблюдения по коронавирусу в Самарской области снято 720 человек, сообщает оперативный штаб. Новых подтвержденных случаев COVID-19 нет. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 17 случаев заражения новым коронавирусом, 9 пациентов выздоровели и выписаны, восемь — на лечении.