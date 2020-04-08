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За сутки в регионе с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 720 человек Коронавирус в Самарской области: самое важное на 8 апреля Количество сомнительных тестов на коронавирус в регионе сократилось до 11 В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом Новых случаев заболевания COVID-19 в регионе не выявлено

Здравоохранение Общество

За сутки в регионе с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 720 человек

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ну утро среды, 8 апреля, с медицинского наблюдения по коронавирусу в Самарской области снято 720 человек, сообщает оперативный штаб. Новых подтвержденных случаев COVID-19 нет. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 17 случаев заражения новым коронавирусом, 9 пациентов выздоровели и выписаны, восемь — на лечении.

За истекшие сутки в губернии проведено 662 исследования на COVID-19. Сомнительных результатов с учетом ранее проведенных тестов — 10.

Режим самоизоляции продолжает действовать, однако за минувшие сутки было выявлено 37 нарушителей карантина.

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