В регионе формируются дополнительные меры помощи бизнесу

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в областном доме Правительства состоялся онлайн-диалог с бизнесом по мерам поддержки предпринимательства в условиях распространения короновирусной инфекции. В мероприятии приняли участие Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, Министр регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов, руководители структурных подразделений органов местных и региональных властей, предприниматели и представители городских и региональных бизнес-сообществ и институтов развития.

Представители бизнеса активно делились мнениями относительно тех мер поддержки, которые уже существуют, высказывали полезные предложения для дальнейшей работы на уровне региона и федерального центра, просили активнее информировать участников СМСП о предпринимаемых мерах поддержки.

На едином региональном портале государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru создан раздел "Антикризисные меры". Там оперативно размещаются все принимаемые документы на федеральном и региональном уровнях, разъясняется порядок действия предпринимателей в сложившейся ситуации (по уплате налогов, по трудовым отношениям и т. д.), публикуются ответы на часто задаваемые вопросы. На портале создана форма для обращения предпринимателей. Также для обращений предпринимателей работает телефон горячей линии: 8 800 300 63 63.

Дмитрий Азаров отметил, что ему уже доложили о проведенной видео-конференц-связи с бизнесом. "Министр экономического развития доложил, что предприниматели поделились собственными идеями и предложениями. Обязательно их учтем и постараемся сегодня же проработать", — подчеркнул губернатор.

За текущую неделю от предпринимателей Самарской области поступило более 1000 обращений за разъяснениями о порядке работы и мерах поддержки бизнеса в рамках реализации антикризисных мероприятий.

Для анализа ситуации, разработки оптимальных мер поддержки проводятся регулярные встречи с бизнесом. За последние две недели встречи прошли с представителями торговых центров, отельерами, предприятиями общественного питания, сферы услуг, строительных компаний, а также общественными организациями, выражающими интересы предпринимателей.

— Мониторинг принятых мер поддержки на федеральном уровне позволяет нам оценить то, что не учтено, и выходить с предложениями в адрес Правительства Российской Федерации, — отметил Дмитрий Богданов.

Министр также рассказал о помощи, оказываемой бизнесу по налоговым льготам, озвучил финансовые и административные меры поддержки бизнеса, а также отметил, что подобные онлайн-встречи в формате живого диалога продолжатся на регулярной основе.